Mercati Borse in recupero, calano oro e petrolio

di Paolo Gila Seduta positiva per la maggior parte dei listini europei, tonificati nel pomeriggio dal discorso distensivo del presidente Trump e dalle dichiarazioni dei vertici di Arabia Saudita e Opec che non ci saranno interruzioni nella fornitura di petrolio.Il greggio Brent è calato a 66 dollari il barile e il Wti a 61, in calo anche l’oro, sceso a 1566 dollari l’oncia, pari a 45 euro al grammo.In questo clima a New York il Dow Jones e il Nasdaq si apprezzano di circa tre quarti di punto dopo il discorso di Trump. In Europa Francoforte ha guadagnato lo 0,71%, piatta Londra, Parigi ha segnato +0,31% e Milano ha guadagnato lo 0,46%.Lo spread Btp/Bund è a 136 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 39%. Euro contro dollaro a 1,11 e 15.