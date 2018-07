Borse in recupero con Draghi e Wall Street

di Paolo Gila L’andamento in crescita di Wall Street nel pomeriggio e le parole di Mario Draghi all’Europarlamento hanno dato vitalità ai mercati europei, con chiusure in generalizzato progresso.Londra la migliore, con un guadagno intorno al punto percentuale. Milano, Parigi e Francoforte hanno fatto segnare incrementi intorno al mezzo punto, con acquisti sparsi. A Piazza Affari (+0,49%) gli energetici e i bancari sono apparsi tra i migliori. In calo lo spread, a 236 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 66%.L’euro è stabile contro dollaro, a quota 1,17 e 50.