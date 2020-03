Borse in recupero, in calo lo spread

di Paolo Gila Un’altra giornata da cardiopalma per i risparmiatori, con i mercati e lo spread in altalena. L’iniziativa della Bce varata nella notte – 750 miliardi di euro per far respirare l’economia – ha dato impulsi agli acquisti in mattinata con l’effetto di un buon recupero generalizzato. Poi però nel pomeriggio Wall Street ha aperto in calo toccando nuovi pesanti ribassi. Il quadro è mutato e grazie alla ripresa dei listini newyorkesi, che ora attendono nuove mosse per scongiurare la recessione, anche le borse in Europa hanno ripreso vigore. In questo clima Milano, Francoforte e Parigi hanno segnato progressi intorno ai due punti percentuali. Milano ha segnato +2,29%, Francoforte + 2% e Parigi la migliore ha guadagnato il 2 e 68%. Più contenuto il guadagno di Londra (+1,83%). Sul mercato dei titoli di stato lo spread btp/bund è sceso a 196 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 78% mentre sul mercato valutario l’euro si è indebolito ulteriormente, scendendo a 1,07 contro dollaro.