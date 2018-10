Mercati Borse in recupero, spread stabile

Condividi

di Paolo Gila Le Borse europee contraggono il loro incremento nonostante il buon andamento di Wall Street, dove il Dow Jones e il Nasdaq recuperano rispettivamente un punto e due punti percentuali.Milano avanza dello 0,35% in linea con tutti gli altri mercati. In evidenza i titoli bancari e i tecnologici.Lo spread si colloca a 301 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 3 e 52%.In cinque sedute Piazza Affari sta mettendo a segno una perdita del 5,5%, in linea con le altre piazze.Stabile infine l’euro contro dollaro, a quota 1,15 e 50.