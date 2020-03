Borse in recupero, spread volatile

di Paolo Gila Riesce, pur tra zig-zag, il tentativo di recupero per le borse europee dopo i recenti crolli di Wall Street. Le ultime mosse della Federal Reserve per sostenere l’economia reale con diverse iniziative hanno convinto gli investitori. New York ha mostrato i muscoli nel pomeriggio e in prossimità della chiusura dei listini europei ha segnato guadagni del 4% per il Dow Jones e del 5% per il Nasdaq.Tutte le borse del Vecchio continente hanno chiuso con guadagni compresi fra i due e i tre punti percentuali. Milano si è apprezzata del 2,23%. Questa la fotografia degli altri listini: Francoforte +2,25%, Londra +2,56%, Parigi +2,84%.Sul mercato dei tioli di stato lo spread btp/bund è salito fino a 278 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 32%. Sul mercato dei cambi l’euro è stimato a quota 1,09e 85 contro dollaro.