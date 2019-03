Mercati Borse in rialzo

Condividi

di Sabrina Manfroi Partenza positiva per le piazze europee sulla scia dei buoni risultati delle piazze asiatiche. Milano avvia le contrattazioni in rialzo dello 0,30%, con Parigi, Francoforte +0,45%, Londra +0,80%. In Germania a gennaio la produzione industriale frena: -0,8%.A Piazza Affari in luce le banche, Ubi Banca e Unicredit guadagnano oltre l'1%. Saipem maglia rosa +1,4%.Spread stabile, a 244 punti base. Rendimento decennale al 2,51%. Euro a 1,1250 sul dollaro.