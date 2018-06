Mercati Borse in rialzo. Attesa per Wall Street

di Sabrina Manfroi Proseguono positive le principali borse europee che dopo le perdite degli ultimi giorni, sulla scia dei dazi Usa-Cina, tentano il rimbalzo. Piazza Affari sale dello 0,85%, Londra guadagna un punto. Rialzo di circa lo 0,5% per Parigi e Francoforte. A Piazza Affari in luce i titoli finanziari, Ubi Banca, Unicredit, Banco Bpm i migliori, maglia rosa però a Recordati che balza del 4%. In coda al listino sempre Ferragamo, -7,2%, dopo la cessione del 3,5% del capitale da parte della holding che controlla il gruppo. Spread a 216 punti base, rendimento decennale al 2,54%. Euro su dollaro a quota 1,1560.