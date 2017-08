Borse in rialzo, Fca corre ancora

di Michela CoricelliAperture positive per le borse europee, che cercano di archiviare la debole seduta di ieri.Milano in rialzo di oltre mezzo punto percentuale (+0,62%) e in linea con le principali piazze: Londra, Parigi e Francoforte.A Piazza Affari fin dalle prime battute brilla ancora il titolo FCA (+3%) sulla scia dell'interesse dei cinesi di Great Wall per il gruppo, ma anche del possibile risiko nel settore automobilistico internazionale. Exor guadagna quasi due punti percentuali.Oltre agli industriali, avvio di seduta tonico anche per i bancari.Mercati asiatici in modesto rialzo con l'attenzione degli investitori rivolta all'annuale incontro dei banchieri centrali a Jackson Hole giovedì.La Borsa di Tokyo ha chiuso praticamente piatta a -0,05%.L'euro scivola di nuovo sotto la soglia di 1,18 e si scambia a 1,1792 contro il dollaro.aggiornamento ore 9:25