Mercati Borse in rialzo, Milano maglia rosa

di Michela CoricelliProseguono in rialzo le borse europee, in attesa dell'apertura del vertice dei banchieri centrali al simposio di Jackson Hole (Usa).Piazza Affari migliora e guadagna oltre un punto percentuale. In forte rialzo (+5%) ancora FCA sulla scia dell'ipotesi di scorporo non lontano di Marelli o a medio termine di Alfa o Maserati. In netto rialzo anche Exor (+3%). Bene oggi anche il comparto bancario, da Unicredit (+1,7%) a Ubi (+1,4%).Le altre borse europee: Londra guadagna lo 0,42%, Francoforte lo 0,42% e Parigi lo 0,35%.L'euro si scambia a 1,1789 dollari. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si restringe a 173 punti base (rendimento: 2,11%).Per quanto riguarda Wall Street, si prospetta un'apertura positiva.aggiornamento ore 12:23