Borse in rialzo. Scivola Milano coi bancari

Condividi

di Sabrina Manfroi Avvio piatto per Wall Street, il Nasdaq e il Dow Jones sono poco sopra la parità in attesa della riunione, la prossima settimana della Fed. In Europa seduta sempre in rialzo per i principali indici con l'eccezione di Milano che scivola in territorio negativo: -0,20%, la migliore Londra, +0,87%, Francoforte +0,65%. Spread in calo a 155 punti base, il rendimento decennale torna all'1% dopo l'asta di Bot che ha visto ancora rendimenti negativi. In calo le banche, Ubi -3,5%, Banco Bpm -3%, Unicredit -2,2%, Intesa -1,8%. Bene gli industriali guidati da Stm +3,5%.Euro sotto quota 1,10 sul dollaro.