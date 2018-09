Mercati Borse in rialzo. Si rafforza la moneta unica

di Sabrina Manfroi Avvio in netto rialzo per Wall Street dopo dati positivi dall'economia: il DJ sale dello 0,9%, il Nasdaq sale di mezzo punto percentuale. In Europa gli indici rafforzano il rialzo: Francoforte e ParigiI +1%, Milano +0,6%, Londra +0,40%.A Piazza Affari ben intonata Unicredit, +1,5%, acquisti anche su Fca e Cnh +1,8%, maglia rosa Stm +2,7%. In calo invece Saipem -1,7%, male tra i bancari Mediobanca e Ubi Banca -1,2%. Giu' anche Carige, con i soci che in assemblea stanno scegliendo il nuovo cda, -2,3%.Lo spread sale a 238 punti base, al 2,86% il rendimento decennale. In rialzo l'euro, a 1,1760 sul dollaro.