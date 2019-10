Mercati Borse in rialzo, Wall Street attesa trimestrali

di Sabrina Manfroi Avvio positivo anche a Wall Street mentre si distendono i rapporti tra Usa e Cina. Il Dow Jones sale dello 0,55%, Nasdaq +0,60% in attesa anche delle prime trimestrali.In Europa borse in rialzo con l'eccezione di Londra che cede lo 0,37%.Milano +0,60%, in linea con Francoforte e Parigi. A Piazza Affari in luce i titoli industriali guidati da Pirelli +2,17%, bene anche Poste, Stm, Prysmian e Buzzi, con guadagni intorno all'1,8%. Sale ora anche Atlantia nel giorno del cda che deve decidere su Alitalia, +0,87%.In fondo al listino la Juventus che cede un punto percentuale. Spread a 136 punti base, rendimento decennale allo 0,89%.