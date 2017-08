Borse in rialzo, accantonate le tensioni internazionali

di Manfroi Sabrina Chiusura positiva per le Borse europee, sostenute dai buoni dati su inflazione e occupazione nell'Eurozona e negli Usa, dati che allentano le preoccupazioni geopolitiche.Prosegue in rialzo anche Wall Street, Nasdaq +0,6%. Milano guadagna lo 0,77%, Parigi +0,58%, Londra +0,89% e Francoforte +0,44%.A Piazza Affari corre la galassia Agnelli, guidata da Exor che dopo la semestrale sale 4,36%, Fca +2,18%, Juventus balza del 7,8%. In luce anche Saipem +5,77%, in coda al listino Campari -0,82%.Lo spread si restringe a 168 punti base, il rendimento decennale si porta al 2,04%. L'euro scambia a quota 1,1875 sul dollaro.