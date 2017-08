Borse in rialzo, ancora sugli scudi FCA

Condividi

Milano

di Sabrina ManfroiApertura positiva per Dow Jones e Nasdaq. Si rafforzano le borse europee, Milano in prima fila + 0,96%, Londra e Francoforte +0,55%, Parigi +0,27%. I mercati guardano al meteeting di Jackson Hole dei banchieri centrali, domani sono attesi i discorsi di Mario Draghi e Janet Yellen.A Piazza Affari vola ancora Fca +4,95% sempre più vicina a quota 13 euro con le ipotesi di scorporo dei marchi del lusso, Maserati e Alfa Romeo, e della componentistica auto, Magneti Marelli e Comau. In luce anche Exor+2,91%, a monte della catena di controllo. Si rafforzano anche i bancari, maglia nera Saipem -1,9%.Lo spread si mantiene sopra i 170 punti base, al 2,10% il rendimento decennale. L'euro è poco sotto 1,18 sul dollaro.Aggiornamento ore 15:40