Borse in rialzo, boom di richieste per BTP italia

di Sabrina Manfroi Seduta in rialzo per le Borse europee che recuperano con l'andamento positivo di Wall Street: Milano e Londra guadagnano un punto percentuale, Parigi +0,87%, Francoforte +1,34%.Rimbalza anche il prezzo del petrolio, tornato ai livelli di 2 mesi fa, col Brent sopra i 36 dollari al barile, il Wti a 33 $. A Piazza Affari in luce Diasorin, +5,58%, male Telecom -7,8%.Stabile lo spread, 213 punti base, mentre la raccolta del Btp Italia al terzo giorno e ultimo giorno di collocamento tra i risparmiatori sfiora i 14 miliardi di euro.