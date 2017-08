Mercati Borse in rialzo, corre ancora Fca

Condividi

di di Michela Coricelli Aperture positive per le borse europee. Milano in rialzo di quasi mezzo punto percentuale, Londra +0,25%, Francoforte +0,23% e Parigi +0,27%.A Piazza Affari scatta immediatamente il titolo FCA a +2,39% sull'ipotesi scorporo Marelli, Maserati o Alfa. Ipotesi che ha spinto il titolo anche a Wall Street con rialzi di oltre sette punti.In Asia mercati contrastati questa mattina, nel giorno in cui si apre il simposio mondiale dei banchieri centrali organizzato dalla Federal Reserve a Jackson Hole (Usa). Tokyo ha chiuso a -0,42%, mentre Hong Kong guadagna mezzo punto circa. Il cambio: l'euro vicino a 1 dollaro a 18. Balzo in avanti del petrolio: Brent a 52,5 dollari al barile.