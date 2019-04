Mercati Borse in rialzo. Debutto negativo per Nexi

di Sabrina Manfroi Avvio in rialzo per le piazze europee, sulla scia dei listini asiatici e sulle prospettive di un miglioramento dell’economia cinese. Milano avanza dello 0,34%, Francoforte +0,70% la migliore.A Piazza Affari debutto in flessione per Nexi, la quotazione maggiore del 2019. Il titolo cede il 5%. Sul Ftse Mib in evidenza Tenaris, +3,5%, Azimut +2,8% , rialzo dell’1,9% per Bper e Ui Banca.In calo lo spread sotto i 250 punti base. Euro a 1,13 sul dollaro. Attesa oggi per l’indice Zew, che misura la fiducia delle imprese tedesche, e il dato sulla produzione industriale negli Usa.