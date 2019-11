Borse in rialzo dopo Lagarde e Trump

di Michela Coricelli Apertura positiva per Wall Street, con il Dow Jones e il Nasdaq in rialzo di circa un quarto di punto. Borse spinte anche dalle parole di Trump, secondo il quale Washington e Pechino potrebbero essere a un passo dal firmare accordo commerciale parziale, pur ribandendo di non aver alcuna fretta di farlo.Le borse europee erano già tutte positive, sulla scia delle dichiarazioni della numero uno della Bce Lagarde, che ha ribadito la politica monetaria accomodante di Francoforte.Milano guadagna lo 0,28%, parigi li 0,44% e Francoforte lo 0,35%. La migliore è Londra, che corre a +1,40%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è a 152 punti base (rendimento 1,17%).Oro a 1.467 dollari l'oncia.L'euro si scambia a 1,1050 sul dollaro.