Mercati Borse in rialzo, frena Fca

di Michela Coricelli Le borse europee proseguono in territorio positivo in attesa del discorso della presidente della Federal Reserve Janet Yellen, alle 16 (ora italiana) dal vertice dei banchieri centrali Jackson Hole (Usa). Mario Draghi, numero uno della Bce, parlerà quando i mercati europei saranno già chiusi (alle 21 in Italia).Poco dopo mezzogiorno Milano guadagna lo 0,38%, in linea con i rialzi delle altre piazze europee.A Piazza Affari brilla Banco Bpm (+2%), mentre il titolo FCA frena rispetto ai forti rialzi degli ultimi giorni e guadagna lo 0,24%.In calo Brembo e Exor, con cali inferiori al punto percentuale.L'euro si scambia a 1,1802 contro il dollaro. Non si esclude che Draghi nel suo intervento parli anche della forza della moneta unica, preoccupazione già espressa recentemente dalla Bce.