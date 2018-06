Mercati Borse in rialzo giù FCA sui dazi

di Sabrina Manfroi Seduta in rialzo nell'ultima giornata della settimana per le borse europee: Milano +0,99% (-1,6% nella settimana), Londra +1,67%, Parigi +1,34%, Francoforte +0,54%. Mista Wall Street.L'annuncio di volere applicare dazi del 20% sulle auto europee da parte di Trump ha pesato sul titolo Fca che ha perso il 2,4%. Bene invece i petroliferi dopo l'intesa raggiunta dai paesi dell'Opec per un aumento della produzione di un milione di barili al giorno a partire dal 1 luglio.Il Wti sale a 68 dollari, il Brent torna sopra i 75 dollari al barile: Saipem +3,66%, Tenaris +4,85%. Maglia rosa Bper +7,36%, con Unipol che continua a rastrellare azioni.Lo spread chiude a 235 punti base, al 2,69% il decennale. Euro a 1,1635.