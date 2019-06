Borse in rialzo, giù lo spread

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta in netto rialzo per le Borse europee, sulla scia di Wall Street: Milano sale dello 0,9%, portando il guadagno settimanale a +2,8%. Londra avanza dell'1%, Francoforte dello 0,77%, Parigi dell'1,6%.Il buon andamento è stato aiutato anche dalla speranza di un taglio dei tassi da parte della Fed dopo il dato sull'occupazione americana. In calo lo spread, a 262 punti base.Fra i titoli dell'indice principale bene gli energetici con Saipem che guida il comparto e sale del 3,18%, in controtendenza Tenaris. Bene nell'industria Prysmian,+3%, flette leggermente Fca -0,34%, ma è positiva la controllante Exor, +1,5%. Fuori dal paniere principale Mediaset balza di oltre il 3% in attesa delle novità che il gruppo comunicherà dopo il Cda.Euro su dollaro si rafforza a 1,1330.