Mercati Borse in rialzo in attesa delle banche centrali

Condividi

di Sabrina Manfroi Le Borse europee proseguono la seduta in modesto rialzo nella giornata in cui parleranno sia la Yellen, alle 16 italiane, che Mario Draghi (alle 21) riuniti coi banchieri centrali di tutto il mondo a Jackson Hole, nel Wyoming. Apre positiva Wall Street. Pochi i movimenti sul listino principlae, in evidenza Banco Bpm, Stm e Azimut che salgono di circa l'1,5%. Lo spread è invariato, l'euro supera 1,18 sul dollaro.