Mercati Borse in rialzo, l'euro frena

di Michela Coricelli Si consolidano i rialzi delle borse europee dopo la pubblicazione del Pil dell'eurozona, che cresce dello 0,6% nel II trimestre dell'anno. Su base annua la crescita è stata del 2,2%.La borsa di Londra guadagna lo 0,64%, Parigi l'1,14%, Francoforte lo 0,87%.Per l'Italia, l'Istat registra una crescita del Pil nel II trimestre dello 0,4% su base mensile e su base annua dell'1,5%. Piazza Affari applaude con un rialzo dell'1,19% alle 12,15.Sul Ftse Mib continua a brillare il titolo Fiat Chrysler (+2,45%) sulla scia dei rumors sull'interesse cinese e dopo l'annuncio dell'accordo di Fca con Bmw per una sperimentazione sulle auto con guida autonoma.Euro in netta frenata, si scambia a 1,1705 contro il dollaro, in attesa dell'apertura di Wall Street che si prospetta positiva.