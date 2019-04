Mercati Borse in rialzo, sale anche Wall Street

di Michela Coricelli Le borse europee proseguono tutte in netto rialzo, consolidando il trend dopo l'apertura positiva di Wall Street.Milano guadagna lo 0,78% in linea con Parigi; Londra - in attesa del voto su Brexit questa sera - guadagna oltre mezzo punto; Francoforte è la migliore, in rialzo di oltre un punto percentuale.I listini europei non sembrano affatto appesantiti dai dati macro che indicano il rallentamento dell'economia dell'eurozona: frena l'industria e perde ancora quota l'inflazione.A spingere le piazze europee è soprattutto la Cina: l'indice Pmi manifatturiero di marzo rimbalza, ai massimi da sei mesi.Anche Wall Street aiuta i listini europei: il Dow Jones avanza dello 0,61% e il Nasdaq dello 0,87%.Lo spread, il differenziale di rendimento tra il Btp italiano e il Bund tedesco, sale a 271 punti base, ma in realtà è solo un effetto tecnico dell'aggiornamento della piattaforma Mts per i titoli obbligazionari europei a reddito fisso.