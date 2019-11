Mercati Borse in rialzo, sale lo spread

di Michela Coricelli Aperture positive per le borse europee: Milano in rialzo dello 0,40%, Francoforte +0,37%, Londra +0,30% e Parigi +0,21%. Intanto lo spread, il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco, si riallarga a 152 punti base, con il rendimento del decennale all'1,28%.In Asia questa mattina tentativo di rimbalzo di Hong Kong, in rialzo dello 0,39%, dopo il tonfo di ieri alimentato dai violenti scontri tra polizia e manifestanti.Tutte le borse asiatiche sono in territorio positivo, in attesa del discorso sulla politica commerciale Usa, che terrà questa sera il presidente Trump all'Economic Club di New York. Indiscrezioni parlano di un possibile slittamento di sei mesi dei dazi americani sulle auto europee.Chiusura mista per Wall Street con il Dow Jones a +0,04% e Nasdaq a -0,13%.