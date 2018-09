Borse in rialzo spinte da Wall Street

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta positiva in Europa, sull'onda del rialzo di Wall Street. Milano sale dello 0,5%, come Londra, Parigi di oltre un punto percentuale, +0,88% per Francoforte.In lieve rialzo lo spread a 224 punti base, il rendimento decennale sale 2,72%.In evidenza Stm, +3,5%, Italgas e Snam +2%. Giu' Ubi Banca -2,4%, Saipem - 1,75%. Fuori dal listino principale scivola Carige, -4,55% dopo l'assemblea degli azionisti.L'euro sul dollaro a quota 1,1745.