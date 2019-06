Borse in rialzo, spread a 233

Condividi

di Michela Coricelli Spinte dalle politiche accomodanti delle banche centrali americana ed europea, procedono tutte in rialzo le borse europee. Milano guadagna un punto percentuale in linea con Francoforte, Parigi avanza di tre quarti di punto e Londra di mezzo punto percentuale. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco, ai minimi da settembre scorso, scende a 233 punti base con il rendimento del nostro decennale al 2,02%. Sul Ftse Mib brillano titoli industriali e moda, mentre il comparto bancario - nonostante il calo dello spread - torna a frenare. Ubi Banca e Banco Bpm perdono oltre un punto.L'euro si rafforza e si scambia a 1,13 contro il dollaro in attesa dell'apertura di Wall Street.