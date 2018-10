Borse in rialzo sulla scia di Wall Street spread in calo

di Sabrina Manfroi Avvio positivo per le piazze europee sulla scia del buon andamento di Tokyo, +1,2% e di Wall Street. Milano scatta in prima posizione, +0,8% mentre lo spread scende a 292 punti base. Il rendimento decennale e' al 3,39%. Londra Francoforte e Parigi salgono dello 0,3% circa mentre l'euro sul dollaro scambia a 1,1570. Tra i titoli in evidenza corre Stm +4,3% dopo il boom dei tecnologici del Nasdaq, bene anche Moncler e le banche. In calo Prysmian -1,5% e Fca -0,45% dopo la brusca frenata delle immatricolazioni di auto a settembre in Europa.