Mercati Borse in rialzo, vola Carige

di Michela Coricelli Apertura sprint a Wall Street: Nasdaq e Dow Jones partono con un rialzo immediato di quasi mezzo punto percentuale.Questo consolida il quadro delle piazze europee, già tutte in territorio positivo. Milano la migliore con un guadagno di circa un punto percentuale insieme a Francoforte. Parigi e in rialzo dello 0,77%, Londra +0,33% e Madrid più debole a +0,16%.A Piazza Affari sospeso il titolo Carige che guadagna un teorico 63% dopo l'approvazione da parte di Consob del prospetto dell'aumento di capitale: l'operazione al via domani.In forte rialzo al di fuori del paniere principale anche Credito Valtellinese, che guadagna quasi il 20%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si restringe a 142 punti base con il nostro titolo decennale che segna un rendimento in calo sotto 1,8%.Euro in frenata, si scambia a 1,1726 contro il dollaro.