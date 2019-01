Mercati Borse in rosso, Milano lima le perdite

di Michela Coricelli Avvio negativo anche a Wall Street, in questa prima seduta del 2019 all'insegna dei ribassi: il Dow Jones e il Nasdaq perdono oltre un punto.Sui mercati di tutto il mondo pesano le incertezze, le aspettative economiche negative, sia asiatiche (in particolare cinesi) sia relative al Vecchio Continente.Le borse europee dunque restano in rosso, anche se limano un po' le perdite: Milano cede mezzo punto in linea con Londra, mentre Parigi resta più pesante e perde oltre un punto.Tiene sempre banco la questione Carige dopo la bocciatura dell'aumento di capitale e dunque il commissariamento da parte della Bce: il titolo è sospeso oggi. E intanto va giù tutto il comparto bancario a Piazza Affari.Lo spread è stabile invece a 252 punti base rendimento del nostro decennale al 2,67%.