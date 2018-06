Mercati Borse in rosso, giù anche Wall Street

di Michela Coricelli Apertura negativa per Wall Street con il Dow Jones che cede lo 0,80% e il Nasdaq giù dell'1,19%.Un avvio in rosso che conferma la tendenza tutta negativa dei mercati, spaventati dall'ipotesi di inasprimento della guerra commerciale tra Usa, Cina e Ue. Il tema dei dazi pesa su tutti i comparti. Dal tecnologico alle auto.Milano cede un punto e mezzo, Londra e Francoforte perdono oltre l'1,5% e Parigi l'1%.A Milano soffrono i bancari, ma anche gli industriali, dopo l'annuncio di Trump di voler imporre dazi del 20% all'importazione di auto costruite in Europa.Lo spread si riallarga e sale a 247 punti base (rendimento del nostro decennale al 2,8%).L'euro si scambia a 1,1681 contro il dollaro.