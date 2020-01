Mercati Borse in rosso, l’oro vola

di Michela CoricelliAvvio di seduta negativo per le borse europee, appesantite dall'escalation in corso in Medio Oriente.Milano cede lo 0,83%, Francoforte lo 0,77%, Londra e Parigi in ribasso di mezzo punto.Prima delle europee, anche le asiatiche avevano reagito negativamente alla risposta iraniana agli Stati Uniti. Tokyo aveva aperto in calo di oltre due punti per poi chiedere a -1,57%.Il petrolio torna a correre, con il brent che si riavvicina ai 70 dollari al barile e il greggio americano sopra i 63.L'oro - bene rifugio per eccellenza - vola sui 1.590 dollari l'oncia, dopo aver toccato un picco di oltre 1.600 dollari, ai massimi da sette anni.