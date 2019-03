Borse europee in rosso, pesa l’Asia

di Michela Coricelli Si appesantiscono le borse europee. Alle 12 e 30 Milano cede lo 0,80%, Parigi lo 0,44%, Francoforte lo 0,66% e Londra quasi un punto percentuale.A spingere giù i listini i timori sul rallentamento dell'eurozona - all'indomani delle parole di Mario Draghi - e la frenata della Cina, con il crollo dell'export (a febbraio -20%).A Piazza Affari in luce Azimut in rialzo di oltre due punti. Il titolo peggiore è Fca in calo di due punti e mezzo. In generale, è il comparto industriale a soffrire di più.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si riallarga a 245 punti base (rendimento 2,51%). Euro debole, si scambia a 1,1219 contro il dollaro.