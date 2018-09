Mercati Borse in rosso, riflettori su Bce e Usa-Cina

di Michela Coricelli Le borse europee chiudono in rosso, con unica eccezione Parigi, in leggero rialzo a +0,27%.Milano ha ceduto lo 0,31%, Londra lo 0,08% e Francoforte lo 0,13%.Gli investitori, molto cauti, attendono la riunione di politica monetaria della Bce, giovedì 13 settembre.Nel frattempo le tensioni commerciali tra Usa e Cina tengono sulle spine i mercati di tutto il mondo.Wall Street però, che aveva aperto in calo, ha virato in territorio positivo e prosegue in moderato rialzo: Dow Jones e Nasdaq guadagnano un quarto di punto circa.Lo spread è stabile a 233 punti base, con il rendimento del nostro decennale sempre al 2,76%.L'euro si scambia a 1,1588 contro il dollaro.