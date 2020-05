Mercati Borse incerte. Poco mossa Wall Street

di Sabrina Manfroi Avvio debole per Wall Street dopo che rinnovate tensioni tra Usa e Cina hanno appesantito questa mattina le borse europee.Il DJ +0,14%, il Nasdaq +0,16%. In crescita di altri 2,4 milioni le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Usa In Europa la seduta prosegue contrastata: Milano +0,28%, Parigi -0,24%, Dax -0,35%, Londra +0,43%.Lo spread è stabile. Boom di richieste anche dagli istituzionali per il Btp Italia che ha raccolto oltre 22 miliardi.A Piazza Affari le vendite colpiscono ancora Juve -2,87% e Generali -3,14%, corre Nexi +7,6%., Exor +3,3%.