Mercati Borse incerte, Wall Street ondivaga

Condividi

di Paolo Gila Le Borse europee sono volatili e tornano contrastate, mentre il Nasdaq a Wall Street vira in positivo (+1,07%) dopo un avvio in calo. Il bazooka da 750 miliardi di euro della Bce scuote i mercati ma i rimbalzi sono irregolari e l'andamento resta a singhiozzo.Le Borse guardano con preoccupazione all'evoluzione del coronavirus, al fatto che non si veda ancora la fine del tunnel e anzi negli Usa l'epidemia sia in crescita. Milano guadagna l’1 e 37%, Parigi lo 0,21%, Londra lo 0,45% mentre Francoforte perde lo 0,51%.Lo spread btp/bund cala a 191 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 89%. L’oro è stabile a 1485 dollari l’oncia, mentre il petrolio Brent sale del 5% e il Wti del 9%. L’euro prosegue nel suo indebolimento e scende a quota 1,7 e 85 contro dollaro.