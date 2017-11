Mercati Borse incerte, debole Piazza Affari

di Maria Giovanna Lorena Ancora incertezze sui piani di Carige, sulla possibilità di lanciare l'aumento di capitale essenziale per la sopravvivenza della banca. Dopo che la Consob, l'autorità di borsa, ha sospeso il titolo dalle negoziazioni per la mancanza di informazioni chiare sulla situazione della banca ligure, i vertici continuano i contatti con le banche del consorzio di garanzia e gli azionisti per cercare di trovare un'intesa dopo la mancata firma della garanzia sull'aumento da 560 milioni.Con il titolo sospeso c'è tempo fino a lunedì per salvare l'operazione che deve essere conclusa entro il 31 dicembre.Tutto ciò pesa sul titolo del Credito Valtellinese, altro istituto impegnato in un importante aumento di capitale: non riesce a fare prezzo, il calo teorico è del 24%.Reazioni diverse tra gli altri bancari: Montepaschi si risolleva +4%, Banco Bpm +0,45%, soffrono invece Unicredit, Intesa Sanpaolo e Bper in calo di circa 1 punto e mezzo percentuale.Resta debole nel complesso Piazza Affari, l'indice principale cede lo 0,53%, mentre sono in recupero fra le altre piazze europee Parigi, Francoforte e Londra, con gli indici poco sopra la parità.Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund tedeschi si restringe a 144 punti base, con il rendimento del nostro decennale all'1,82%. Infine, sui mercati valutari, Euro risale a 1,18 nel cambio con il Dollaro.Aggiornamento ore 12,15