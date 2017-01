Mercati Borse incerte, debole anche Wall Street

di Paolo Gila Negli Stati Uniti tornano a crescere le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e sull’onda di questo dato i mercati statunitensi hanno aperto le contrattazioni nel pomeriggio all’insegna dell’incertezza, confermando a sua volta il contesto di instabilità in Europa.Ad eccezione di Londra, che viaggia poco sopra la parità, tutte le altre piazze mostrano cali generalizzati tra lo 0,20% di Milano e lo 0,60% di Francoforte. In evidenza a Piazza Affari sono tornati i titoli bancari, con UBI che mostra i muscoli (+7%) dopo la proposta di acquisto delle banche di Chieti, Etruria e Marche, anche se servirà un aumento di capitale da 400 milioni di euro per sostenere l’operazione. Anche Bper avanza, dell’1 e mezzo per cento, sulle voci di un interesse per CariFerrara. Debole invece Unicredit (-0,60%) nel giorno in cui l’assemblea dei soci è riunita a Roma per varare un aumento di capitale da 13 miliardi di euro per ricapitalizzare la banca. Stabile lo spread a 163 punti base, con il rendimento dei btp decennali all’1 e 87%, mentre l’euro sale a quota 1,06 e 80 contro dollaro.Ore 15.30