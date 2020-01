Mercati Borse incerte e nervose, tensione su oro e petrolio

di Paolo Gila Borse europee ondivaghe e incerte, prede del nervosismo per le tensioni in Medioriente (Iran e Libia). L’Arabia Saudita e l’Opec hanno fatto sapere che non ci saranno interruzioni nella fornitura di greggio. Il prezzo del petrolio Brent scende a 67 dollari il petrolio e il Wti a 62. Ancora alta la quotazione dell’oro, indicata a 1574 dollari l’oncia (45,40 euro al grammo).In questo clima Londra cede lo 0,35%. Parigi è piatta, mentre Francoforte e Milano avanzano introno allo 0,35%. Wall Street ha aperto la seduta con queste indicazioni: Dow Jones -0,10% e Nasdaq -0,01% mentre per le 17 ora italiana è atteso il discorso del presidente statunitense Donald Trump.Lo spread Btp/Bund è a 167 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 40%. Euro contro dollaro a quota 1,11 e 20.