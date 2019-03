Borse incerte, giù Milano

di Sabrina ManfroiSeduta negativa per Piazza Affari che ha perso lo 0,53% dopo il taglio delle stime di crescita per il 2019 da parte di Standard & Poor's. Bene Londra, salita di mezzo punto percentuale, piatte Parigi e Francoforte con Wall Street che viaggia poco sotto la parita'. A Piazza Affari maglia nera Stm -3,5%, ma anche alcuni bancari Unicredit -1,89%, Banco Bpm -2,33% e Fca -2,03%. In controtendenza la Juve +1,8%, bene anche Leonardo e Diasorin, tra i bancari sale Mediobanca +1,10%. Lo spread in chiusura si restringe a 254 punti base. Euro su dollaro a 1,1217.