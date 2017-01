Borse incerte in attesa di Trump

di Michela Coricelli Parola d'ordine: incertezza. Per le borse europee una partenza poco chiara, in attesa della riunione di politica monetaria della Bce di domani e soprattutto del discorso di investitura di Trump venerdì. Nessuno scossone sui listini dopo la decisione di Londra di uscire dal mercato unico europeo: una mossa che era già stata scontata dagli investitori.Milano cede lo 0,18%, Londra è positiva a +0,15% insieme a Francoforte, mentre Parigi perde lo 0,24%.I mercati asiatici hanno chiuso in rialzo questa mattina, nonostante i ribassi di Wall Street.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco riparte a 160 punti base, con il rendimento del nostro decennale in rialzo all'1,91%.L'euro si scambia a 1,0694 sul dollaro. Sterlina a 1,23 sul biglietto verde.