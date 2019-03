Borse incerte, positiva Milano

Milano

di Sabrina ManfroiSeduta mista in Europa, con gli indici che in chiusura hanno perso smalto. Piatte Londra e Francoforte, Parigi in lieve calo mentre Milano ha chiuso in rialzo dello 0,26%. A influenzare la seduta, i timori di rallentamento e il calo di Wall Street.A Piazza Affari ha tenuto il comparto bancario, con rialzi per Unicredit, +2,74%, Banco Bpm +2,65%, Mediobanca +2,06%. In luce anche Fca, cresciuta del 2,61% su ipotesi di possibili alleanze con Renault-Nissan. In fondo al listino Stm -6,54%, dopo l’allarme utili lanciato da Infineon.Lo spread in chiusura si è portato a 252 punti base, il rendimento decennale è calato al 2,44%.