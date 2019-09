Borse incerte, spread in risalita

di Paolo Gila Borse ancora deboli e incerte. Piatte Londra e Parigi, ma Francoforte cede lo 0,45% e Milano lo 0,76%.A Piazza Affari le vendite si concentrano sui bancari, che fanno alzare lo spread btp/bund a 139 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,90%. In recupero invece Atlantia che guadagna lo 0,98% dopo le brusche frenate delle sedute precedenti.Anche New York ha aperto in calo con il Dow Jones che cede lo 0,30% mentre il Nasdaq viaggia intorno alla parità.L’euro contro dollaro è stimato a 1,10 e 30.