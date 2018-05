Mercati Borse incerte, spread sopra 180

di Michela Coricelli Aperture incerte delle borse europee. Milano, dopo aver cambiato di segno più volte, è in lieve rialzo dello 0,20%. Cercano di restare in territorio positivo anche le altre piazze.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco apre in calo a 179 punti base e poi si riporta a 181, con il rendimento del nostro decennale stabile come ieri al 2,35% (ai massimi da 14 mesi).L'euro ancora debole si scambia a 1,1769 dollari.