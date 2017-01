Borse, listini in calo: preoccupa la Brexit



Milano

di Michela CoricelliBorse ancora deboli, in attesa del discorso della premier britannica May sul "divorzio" di Londra dall'Ue. Il timore di una Brexit netta appesantisce i listini: Londra cede quasi mezzo punto percentuale, Francoforte un punto e Parigi lo 0,75%.Milano, che si è mantenuta per buona parte della mattinata sopra la parità grazie ai titoli bancari, scivola e cede lo 0,10%.A Piazza Affari i titoli migliori sono Banco Bpm e Ubi Banca, in rialzo di oltre due punti.Fca archivia la giornata difficile di ieri (sulla scia del duello Italia-Germania) e segna un rialzo di oltre un punto, forte del dato sulle vendite in Europa nel 2016 in crescita del 14%.Il titolo più pesante è invece Mediaset (-3,67%), dopo le indiscrezioni di Repubblica sul possibile prossimo stop dell'Agcom a Vivendi. Agcom ha precisato questa mattina che l'istruttoria è ancora in corso. Si concluderà entro centoventi giorni prorogabili di ulteriori sessanta.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile a 158 punti base (rendimento: 1,85%).L'euro recupera terreno e si scambia a 1,07 dollari. Ancora debole invece la sterlina sul biglietto verde.aggiornamento ore 12:35