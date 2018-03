Mercati Borse miste. Bene Wall Street in avvio

di Sabrina Manfroi Apertura positiva per Wall Street dopo il dato migliore delle attese sulla creazione di nuovi posti di lavoro a febbario. Il Dow Jones guadagna lo 0,56%, il Nasdaq lo 0,63%.In Europa invece la seduta prosegue mista, con Milano ora tornata negativa -0,23% come la borsa di Francoforte. Lieve rialzo per Londra e Parigi.A Piazza Affari pesa il calo del comparto bancario, in particolare Banco Bpm, il Bper e Ubi cedono oltre il 2,5%.Giù anche Mediaset -1,7%, mentre corre Atlantia +3%, Tenaris e Leonardo +2,4%. Fuori dal listino principale balzo di Creval all'indomani della chiusura dell'aumento di capitale da 700 milioni che ha registrato l'83% delle adesioni, pari a un incasso di 581 milioni. Il titolo sale del 7%.L'euro scivola sotto quota 1,23 sul dollaro. Lo spread è a 126 punti base, all'1,91% il rendimento decennale.