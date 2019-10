Mercati Borse miste. Giù lo spread

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta mista in Europa, con Londra che cede lo 0,6% in attesa di novità sul fronte Brexit e Francoforte che sale dello 0,32%. In mezzo Parigi, sotto la parità, Milano +0,28%. Lo spread scende a 130 punti base, il rendimento decennale è allo 0,91%.Bene le banche Banco Bpm +3,11, Ubi Banca +2,71%, Unicredit +1,77%. In luce anche Nexi +2,65% e Ferrari +2%. In fondo al listino Recordati - 1,86% e Ferragamo -1,76.A Wall Street indici deboli dopo il dato a sorpresa sul calo delle vendite al dettaglio a settembre (-0,3%).