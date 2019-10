Mercati Borse miste Sospesa bio on

di Sabrina Manfroi Le borse europee proseguono miste. Preoccupa il caos Brexit, mentre domani si terrà l'ultimo direttivo della Bce guidato da Mario Draghi. Londra è in rialzo dello 0,56%, grazie al ribasso delle sterlina.Anche Francoforte diventa positiva e sale dello 0,26%. Milano cede lo 0,38%, Parigi -0,30%. Sospesa dalle negoziazioni Bio On , la società di bioplastica messa sotto inchiesta dalla procura di Bologna per manipolazione di mercato e false comunicazioni. A Piazza Affari continuano con rialzi intorno all'1% Bper e Unipol, mentre soffre Amplifon, -3,40%. male anche Pirelli, -1,7% e Ubi Bnaca , -1,6%.Lo spread risale a 131 punti base. Si è chiusa l'emissione del Btp Italia che ha raccolto 6,74 miliardi di euro.