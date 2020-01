Mercati Borse miste con l'avvio in calo di Wall Street

di Sabrina Manfroi Wall Street ha aperto in ribasso. Gli investitori provano a concentrarsi sui segnali incoraggianti provenienti dall'economia americana, dove il deficit commerciale a dicembre è sceso oltre le attese; ma continuano a pesare le tensioni in Medio Oriente dopo il raid Usa di venerdì scorso. Le borse europee si fanno miste, con Londra e Parigi sotto la parità, mentre Milano e Francoforte segnano un rialzo frazionale. Le prese di profitto interrompono la corsa al rialzo del petrolio: il Wti quota si porta a 62,70 dollari al barile. Sempre sugli scudi l'oro, a 1.568 dollari l'oncia. Tra i titoli sotto i riflettori Azimut, Diasorin e Poste Italiane, +2,70%, in calo Telecom -1,12% e la Juventus -0,75%