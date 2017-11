Mercati Borse miste, banche italiane inquiete. Commento del primo pomeriggio

di Paolo Gila Il tentativo di recupero dei listini europei è riuscito solo in parte. Mentre Francoforte e Parigi guadagnano intorno al mezzo punto percentuale, Londra viaggia intorno alla parità. Milano è invece scivolata in territorio negativo e cede lo 0,15% nonostante gli stimoli provenienti da Wall Street, dove il Dow Jones e il Nasdaq hanno aperto in progresso di oltre mezzo punto percentuale. A impensierire gli investitori è ancora una volta il pianeta bancario. Con la sospensione di Carige dalle contrattazioni, perché non c’è l’appoggio del consorzio di garanzia all’aumento di capitale, sono tornate le vendite sul comparto: MPS cede il 4%, UBI, BPER e Banco BPM lasciano sul terreno tra il 2 e il 3 per cento. Il Credito Valtellinese è sospeso e segna un prezzo teorico a – 16%. Acquisti selettivi sono presenti su FCA, Mediaset, Buzzi e Telecom, con guadagni intorno ai due punti. Sul versante dei cambi l’euro incrocia il dollaro a 1,17 e 80.